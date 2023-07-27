https://news.day.az/gurmaniya/1584505.html Какое мороженое — самое полезное?
Какое мороженое — самое полезное?
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о пользе домашнего мороженого по сравнению с магазинным.
Врач отметила, что домашнее мороженое делается из натуральных продуктов. В состав такого мороженого могут входить творог, сметана, различные ягоды или один вид. "Можно измельчить всё это с помощью блендера до однородной консистенции и заморозить", - рассказала диетолог.
По словам Королёвой, магазинное мороженое изготавливается с использованием трансжиров и усилителей вкуса, из-за которых в организме накапливается "плохой" холестерин.
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