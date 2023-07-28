https://news.day.az/gurmaniya/1584796.html Почему стоит отказаться от молокопродуктов в течение лета
Почему стоит отказаться от молокопродуктов в течение лета
Врач остеопат, врач мануальной терапии, рефлексотерапевт, доктор традиционной китайской медицины Института вертеброневрологии и мануальной медицины, главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава Приморского края Ирина Ли рассказала о том, что летом лучше сократить потребление молочных продуктов.
Врач отметила, что в летнее время молокопродуктами лучше не злоупотреблять, и если нужно съесть что-то молочное, то только в первой половине дня.
Проблема заключается в свойствах таких продуктов - в создании условий для избыточной влаги в организме и чрезмерном образовании слизи.
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