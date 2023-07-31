Чем полезна белокочанная капуста

Белокочанная капуста улучшает работу кишечника и способствует детоксикации организма у пожилых. Кроме того, она полезна для нервной и сердечно-сосудистой систем.

Как передает Day.Az, об этом рассказала Москве 24 врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По словам специалиста, белокочанная капуста - это, прежде всего, источник пищевых волокон.

"Они крайне необходимы в пожилом возрасте, когда перистальтика кишечника несколько замедляется. Чтобы поддерживать естественную детоксикацию и работу органа, нужна капуста", - отметила Королева.

Помимо клетчатки, этот овощ содержит немало полезных веществ и микроэлементов, рассказала диетолог.

"Среди них витамин C, который поможет укрепить иммунитет в пожилом возрасте", - добавила она.

