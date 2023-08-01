При которых веганская диета не причинит вред организму?

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Общественной службе новостей", при каких условиях веганская диета не причинит вред здоровью, передает Day.Az.

Специалист посоветовала лучше узнать свой организм, проконсультироваться со специалистом.

Ранее стало известно, что от истощения на фоне веганской диеты скончалась блогер Жанна Самсонова, женщина придерживалась сыроедения на протяжении пяти лет.

"Надо обязательно об этом говорить, поскольку человек умер вследствие таких вот жестких ограничений... Надо взвесить, как много "за" и "против" таких подходов в конкретном случае", - сказала Королева.

Она призвала вместе со специалистом выстроить ту пошаговую программу для снижения массы тела, которая бы не привела к проблемам в организме.