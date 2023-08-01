Нутрициолог предупредила об опасности энергетических батончиков

Большинство энергетических батончиков имеют в составе вредные ингредиенты и перенасыщены углеводами, рассказала Москве 24 нутрициолог Кристина Виноградова, передает Day.Az.

По ее мнению, самое опасное в них - заблуждение на их счет. "Многие думают, что это продукт для здорового питания. А если он такой полезный, то почему бы не есть его часто? Тем более когда это так удобно", - пояснила эксперт.

При этом в составе энергетических батончиков чаще всего очень много сахара. Он может быть замаскирован на этикетке под глюкозный сироп, фруктозу или подсластитель, причем не всегда качественный. Например, аспартам или мальтодекстрин, отметила нутрициолог.

Если взять протеиновые батончики, то в них к тому же используют дешевые белки, отметила эксперт. Это молочный и сывороточный протеин, который также обладает высоким инсулиновым индексом и может привести к инсулинорезистентности.

Кроме того, в составе батончиков очень часто можно увидеть ароматизаторы, регуляторы кислотности, эмульгаторы, консерванты и красители. То есть добавки, которые точно не принесут организму пользу (особенно если у человека проблемы со здоровьем).

"И даже если это просто акне, такой батончик может спровоцировать обострение", - предупредила Виноградова.

При этом нутрициолог предупредила, что батончик даже с самым качественным составом можно рассматривать только как очень редкий перекус.

"Реальную пользу нашему организму приносит только цельная пища - яйца, рыба, птица, крупа, фрукты, ягоды и так далее. По ценности их нельзя сравнивать с продуктом промышленного производства, которым и являются энергетические батончики", - заключила эксперт.

