Какой орех предотвращает ожирение?

Международная группа ученых из Мексики и США назвала орех, который предотвращает ожирение и множество связанных с ним проблем со здоровьем, таких как жировая болезнь печени и диабет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте на мышах, которых кормили орехами пекан, авторам удалось проследить благотворное влияние такого рациона на организм подопытных. В частности, было обнаружено, что даже при диете с высоким содержанием жиров у испытуемых в группе потребления ореха была лучшая защита от повышенной массы тела и диабета.

Это происходило потому, что пекан увеличивал расход энергии и уменьшал дисбактериоз и воспаление низкой степени тяжести, которое приводит к хроническому воспалению и развитию ряда распространенных заболеваний. Кроме того, орехи модулировали липолиз жировой ткани и окислительный метаболизм митохондрий в печени и скелетных мышцах.

По предварительным оценкам специалистов, человек весом около 60 килограммов должен потреблять от 22 до 25 орехов пекан в день для достижения положительного эффекта.