‘Вкус Звезд’ - Sani Gourmet возвращается с исключительным составом шефов

Sani Resort, ведущий мировой семейный курорт в Греции, рад объявить о возвращении своей уникальной серии гастрономических приемов Sani Gourmet этим летом. С 7 июля по 12 августа курорт приглашает роскошную группу мишленовских шефов из Франции, Кореи и Испании. Это будет самый мощный состав в истории Sani Gourmet, в который войдут Акира Бэк, Хавьер Торрес, Элен Дарроз, Кристиан Ле Сквер и Стефани Ле Келлек. Каждый шеф лично возглавит ресторан в Sani Asterias и Porto Sani и составит авторское меню из семи-девяти курсов, воплощенных в своих фирменных стилях. Опытные сомелье Sani Resort подберут идеальное вино, которое подчеркнет вкус каждого блюда. Элегантная обстановка ресторанов Water и Elia, в которых будут проходить ужины, полностью соответствует высочайшему уровню кулинарного мастерства всемирно известных гуру гастрономии, передает Day.Az.

Состав участников Sani Gourmet - 2023

Шеф-повар корейского происхождения Акира Бэк, отмеченный звездой Мишлен, представит блюда азиатской кухни с корейским наследием, приправленные инновационными и художественными вкусовыми оттенками 7 июля в ресторане Elia. Располагая ресторанами в 25 местах мирового масштаба, от Беверли-Хиллз до Сингапура, Бэк разрабатывает концепт еще девяти ресторанов, чтобы делиться своим художественным видением и ультрасовременной кухней со всем миром.

Элен Дарроз известна своим инновационным подходом к приготовлению французской кухни из ингредиентов, полученных от локальных фермеров и производителей. Обладательница шести звезд Мишлен, Дарроз гордится тем, что в каждом блюде отражается ее индивидуальность. Она известна ресторанами The Connaught в Лондоне, собственным рестораном в Париже и Villa La Coste в Провансе. Дарроз возьмет на себя кулинарные бразды правления в Royal Mansour в Марракеше позже в этом году. Ужин Элен Дарроз состоится 22 июля в ресторане Elia.

Шеф-повар Кристиан Ле Сквер, отмеченный тремя звездами Мишлен, представит французскую кухню 29 июля в ресторане Elia, сочетая типичные блюда своего детства в Бретани с современными гастрономическими новшествами. Его фирменное блюдо, которое сделало его знаменитым - мякоть тюрбо с трюфельной эмульсией из картофеля ратте с уникальным ореховым вкусом и гладкой маслянистой текстурой.

Шеф-повар Стефани Ле Келлек, удостоенная двух звезд Мишлен, подаст изысканные блюда южно-французской кухни 5 августа в ресторане Water в Sani Asterias, для которого она создала фирменное меню. Блюда Ле Келлек, сезонные и веселые, созданы с целью "развеять мистику роскошной гастрономии, сделать ее дружелюбной, гостеприимной и менее пугающей, не лишая ее волшебства, шарма и элегантности".

Испанский шеф-повар Хавьер Торрес был принят в кулинарную школу в возрасте 14 лет, с тех пор он не сворачивал с пути. Обладатель двух звезд Мишлен, Торрес рос вместе со своим братом-близнецом, с которым они открыли свой знаменитый ресторан Cocina Hermano Torres в Барселоне. Торрес проведет ужин в ресторане Elia 12 августа, представив Испанию и вкусы Каталонии за их пределами.

Sani Gourmet - Вкус Звезд

Sani Gourmet является одним из самых престижных кулинарных событий в Греции. Выбор ресторанов Sani Resort, удостоенный премии World Travel Awards 2022 в номинации Лучшего курорта в мире культурного назначения, является исключительным: 27 ресторанов и 13 баров, каждый из которых предлагает гостям невероятные меню для получения уникальных гастрономических впечатлений. Sani Resort предлагает блюда со всего мира, от греческой кухни до мишленовских меню, которые порадуют даже самых взыскательных гурманов.

Приглашая пятерых всемирно известных шеф-поваров, отмеченных звездами Мишлен, Sani Resort предлагает своим гостям возможность отведать блюда самых уважаемых шеф-поваров мира в ресторанах Elia и Water во время своего отпуска.

Ужины Sani Gourmet начинаются в 20:30, стоимость - €300 на человека.

Более подробная информация на сайте https://sani-resort.com/festivals/sani-gourmet

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Программа Мероприятий

Видео программы

7 Июля

Акира Бэк (Akira Back)

22 Июля

Элен Дарроз (Hélène Darroze)

29 Июля

Кристиан Ле Сквер (Christian Le Squer)

5 Августа

Стефани Ле Келлек (Stephanie Le Quellec)

12 Августа

Хавьер Торрес (Javier Torres)

О курорте Sani

Sani Resort - это роскошное место отдыха на Халкидиках в Греции, с пятью отмеченными наградами отелями: Sani Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Asterias и Sani Dunes. Расположенный в природном заповеднике площадью 1000 акров, Sani является первым сертифицированным экологически нейтральным курортом в Греции, предлагающим услуги мирового класса, включая частную пристань для яхт с более чем 40 ресторанами и барами, роскошные бутики, Теннисный центр Рафаэля Надаля, Футбольную академию Chelsea и Академию выживания Беара Гриллса. Являясь лидером в области устойчивого гостеприимства, Sani разработал амбициозную программу ESG и уже три и четыре года подряд получает награды World Travel Awards как "Лучший в мире роскошный зеленый курорт", а также " Лучший в мире семейный и пляжный курорт" соответственно. Sani Resort принадлежит Sani/Ikos Group, инновационной и быстрорастущей группе роскошных курортов, расположенных в уникальных местах на побережье Средиземного моря. Для получения дополнительной информации посетите https://sani-resort.com/

Галерея с фотографиями Sani Resort доступна по ссылке

Пресс - контакты:

Ангелина Гущенко

[email protected]

+7 915 002 54 32