Врач назвала продукты и напитки, которые помогают быстрее уснуть

На качестве сна влияют не только тревожность, навязчивые мысли, хронический стресс, но и питание. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач общей практики Елена Горина, эксперт Лаборатории "Гемотест", передает Day.Az.

"Неправильная диета может спровоцировать бессонницу. И дело здесь не только в поздних приемах пищи, которые не дают организму отдохнуть, но и в содержащихся в продуктах веществах, например кофеине, некоторых специях, вредных жирах и быстрых углеводах. Они могут активизировать работу мозга, из-за чего заснуть будет трудно, или перегрузить пищеварительную систему, поэтому сон будет поверхностным и отдохнуть не удастся", - заявила Горина.

Специальной диеты для сна при этом не существует, заметила медик.

"Врачи советуют придерживаться разнообразного и сбалансированного питания в течение дня, ужинать за 3-4 часа до сна и отказаться от кофеина после 16:00. Также важна физическая нагрузка и подъем в одно и то же время", - рассказала она.

Однако известны продукты, в которых содержатся те же вещества, которые организм использует во время сна. Есть такие продукты незадолго до отхода ко сну полезно, чтобы спать крепче. Например, к продуктам и напиткам, способствующим крепкому сну, относятся индейка, бананы и молоко.

"Эти продукты богаты триптофаном - аминокислотой, из которой синтезируется гормон сна мелатонин. Он оказывает на организм успокаивающее действие и улучшает качество сна. Еще одно преимущество этих продуктов заключается в том, что они достаточно сытные", - пояснила медик.

Кроме того, вишня и киви - это одни из немногих природных источников мелатонина, который часто назначают в качестве снотворного. Вишня и киви также содержат серотонин, химическое вещество, которое регулирует циклы сна и бодрствования и помогает бороться с бессонницей.

"Кешью, миндаль и кедровый орех богаты магнием - еще одним натуральным средством, способствующим успокоению и быстрому засыпанию. Если перекусить ими за несколько часов до сна, можно улучшить продолжительность отдыха и легче проснуться с утра", - рекомендовала врач.

Поможет лучше спать и травяной чай.

"Чай с ромашкой содержит антиоксидант апигенин, который способствует легкому засыпанию и более крепкому сну. Что касается других успокоительных чаев с травами, например с мятой, мелиссой, валерианой, они помогают не всем. Однако многие люди отмечают, что такие чаи снижают уровень тревожности, что может косвенно помочь засыпанию", - резюмировала она.