Миру предсказали дефицит популярного продукта

Миру предсказали дефицит риса из-за засухи в Таиланде. Местные власти поощряют фермеров экономить воду - сажать меньше урожая или переходить на выращивание культур, которые не требуют обильного полива, сообщает Day.Az со ссылкой на CNBC.

Национальное управление водных ресурсов (ONWR) Таиланда заявило, что страна переживает период засухи. Месячное количество осадков составляет лишь 60 процентов от нормы, заявил генеральный секретарь Сурасри Кидтимонтон, поэтому население должно принять меры по экономии воды. В частности, перейти от выращивания риса на использование многолетних культур, которые не нуждаются в постоянной пересадке. При этом для выращивания килограмма проса требуется 650-1200 литров воды, а для риса - 2500 литров.

Из-за стремления властей экономить воду поставки риса могут снизиться, что грозит подорожанием популярного продукта. Сокращение экспорта из Таиланда особенно критично на фоне запрета поставок из Индии, на долю которой приходится 40 процентов мировой торговли рисом. Если фермеры действительно последуют директиве правительства, и производство начнет снижаться, мировые цены на рис начнут расти, заявил старший аналитик Rabobank Оскар Тьякра.