Что быстро испечь к чаю - Рецепт - ФОТО
Что быстро испечь к чаю, когда гости вот-вот подойдут. На замысловатый кремовый тортик, дрожжевые пирожки или оригинальные пирожные, с которыми придётся повозиться, времени уже нет. Хорошо, если в морозилке лежит на такой экстренный случай пакет замороженного слоёного теста, а если нет?
Как передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru, на выручку придёт наша подборка рецептов быстрой выпечки. Они помогут вам быстро испечь к чаю и пирог, и печеньице, и шарлотку, которые не отнимут у вас много времени и сил. Наши рецепты далеки от экзотики, ингредиенты для выпечки всегда найдутся в ваших закромах, а если чего-то и не хватит, всегда можно поэкспериментировать и нечаянно выдумать что-то особенное.
Творожная запеканка с бананами
Ингредиенты:
200 г творога,
1 яйцо,
2 ст.л. сметаны,
½ стак. сахара,
1 банан,
3 ст.л. манной крупы,
3 ст.л. какао-порошка,
3 ст.л. сахарной пудры,
3 ст.л. молока,
50 г сливочного масла,
кондитерская посыпка - для украшения.
Приготовление:
Творог взбейте с яйцом, сметаной и сахаром, добавьте манную крупу и оставьте на 10 минут для набухания. Банан измельчите в блендере и добавьте в творожную смесь. Смажьте маслом форму для выпечки, влейте в неё получившееся тесто и выпекайте в духовке при температуре 180ºС 40 минут. Подогрейте молоко, растопите в нём масло, добавьте сахарную пудру, какао-порошок и перемешайте. Готовую запеканку выложите на блюдо, полейте глазурью и украсьте кондитерской посыпкой.
Слоёный рулет с вишней и грецкими орехами
Ингредиенты:
400 г слоёного теста,
500 г замороженной вишни,
3 ст.л. крахмала,
300 г грецких орехов,
1 стак. сахара.
Приготовление:
Измельчите орехи, тесто разморозьте и раскатайте. Выложите его на смазанный маслом противень, обсыпьте орехами, на орехи выложите вишню, равномерно обсыпьте её сахаром и посыпьте крахмалом через сито. Сверните пласт теста рулетом, защипните края и запекайте в разогретой до 150ºС духовке 20 минут.
Ватрушка с яблочно-творожной начинкой
Ингредиенты:
Для теста:
4 яйца,
2 ст.л. сахара,
500 мл кефира,
2 стак. муки,
2 ст.л. растительного масла,
1 ч.л. соды,
соль, ванильный сахар - по вкусу.
Для начинки:
200 г творога,
200 г яблок,
1 яйцо,
50 г сахара.
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир и соль. Постепенно всыпьте муку, смешанную с ванильным сахаром и содой, влейте растительное масло и перемешайте. Очистите яблоки, удалите сердцевину, нарежьте мелкими кубиками, смешайте с творогом, взбитым яйцом и сахаром. Выложите полужидкое тесто в форму, смазанную растительным маслом, на тесто поместите начинку и выпекайте ватрушку в нагретой до 180ºС духовке до готовности.
Бисквит "Жаворонок"
Ингредиенты:
300 г жирного творога,
5 яиц,
½ ч.л. разрыхлителя,
½ ч.л. соды,
1 банка сгущённого молока,
мука.
Приготовление:
Взбейте яйца миксером с добавлением разрыхлителя, поставьте в холодильник на 10 минут. Смешайте творог со сгущёнкой до однородной массы и введите яйца. Добавьте соду, всыпьте муку (столько, чтобы получилось тесто средней мягкости). Выпекайте бисквит в духовке при температуре 180ºС до золотистой корочки.
Коврижка "Мостовая"
Ингредиенты:
Для теста:
3 стак. муки,
1 стак. мёда,
50 г маргарина,
2 яйца,
½ ч.л. соды.
Для сиропа:
1 стак. сахарного песка,
½ стак. белого вина или воды.
Приготовление:
Замесите тесто, раскатайте его на мелкие шарики величиной с лесной орех. Выложите их на смазанный маслом противень плотно один к другому и выпекайте 20 минут при температуре 200-220ºС. При выпечке шарики расплывутся и образуют сплошной пласт, напоминающий мостовую. Готовую коврижку остудите и покройте с помощью кисточки сахарным сиропом. Когда сироп застынет, разрежьте пласт на порционные кусочки.
Сухарный кекс с корицей и яблоками
Ингредиенты:
50 г молотых сухарей,
1 ст.л. сливочного масла,
50 г сахара,
1 яйцо,
1 ст.л. муки,
50 мл яблочного сока,
1 яблоко,
1 ч.л. молотой корицы,
1 ч.л. сахарной пудры.
Приготовление:
Сухари залейте яблочным соком, добавьте взбитое яйцо, муку, сахар, корицу. Перемешайте и поместите половину массу в форму, смазанную сливочным маслом. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками и половину выложите на тесто. Закройте яблоки второй половиной теста, сверху выложите оставшиеся яблоки и запекайте в нагретой до 180ºС духовке 30 минут. Готовый кекс посыпьте пудрой.
Кекс с курагой и орехами
Ингредиенты:
1 стак. молока,
1 стак. кураги,
1 стак. грецких орехов,
1 стак. сахара,
1 стак. муки,
1 яйцо,
½ ч.л. соды,
1 ст.л. уксуса.
Приготовление:
Измельчите очищенные грецкие орехи, мелко нарежьте промытую курагу. Перемешайте молоко, орехи курагу, сахар, яйцо, муку, соду и уксус. Выложите получившееся тесто в форму для выпечки, смазанную маслом, и выпекайте в духовке при температуре 250º С 15-20 минут.
Пирог "Кружева"
Ингредиенты:
200 г растопленного маргарина,
250 г сметаны,
1 стак. сахара,
1 яйцо,
3 стак. муки,
½ ч.л. соды,
абрикосовое или клубничное варенье - по вкусу.
Приготовление:
Маргарин, сметану и сахар разотрите с яйцом, добавьте соду и муку. Должно получиться некрутое тесто. Разделите его на 2 части: одна большая, другая поменьше. Уложите на противень, смазанный маслом, большую часть и растяните её по дну руками. Сверху положите варенье. Возьмите вторую часть теста, отрывайте от неё маленькие кусочки и укладывайте, немного вдавливая, в произвольном порядке. Таким образом, у пирога получится ажурный верх. Выпекайте пирог в разогретой до 180ºС духовке до готовности.
Ванильные пирожные "Наполеонки"
Ингредиенты:
200 г готового слоёного теста,
6 ст.л. сахарной пудры,
вода,
чуть-чуть красного пищевого красителя,
2 ст.л. джема,
½ стак. 33% сливок,
немного ванилина.
Приготовление:
Раскатайте тесто и разрежьте его на две полоски размером 8х30 см. Выложите тесто на влажный противень и выпекайте при температуре 220ºС 10 минут. Смешайте сахарную пудру с водой до консистенции глазури и добавьте немного красителя. Одну полоску теста смажьте глазурью, вторую - джемом, поверх которого выложите взбитые сливки с ванилином. Соедините обе полоски так, чтобы глазурь оказалась сверху, и разрежьте полоски на порционные пирожные. Готовить эти пирожные быстрее, чем читать рецепт!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре