Новый сорт японской клубники стал одним из самых дорогих в мире

Японский фермер Микио Окуда разработал новый сорт клубники Bijin-Hime, также известный как "Прекрасная принцесса", который является самым дорогим в мире. Ягоды обладают идеальной формой, цветом и непревзойденным вкусом, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Самые большие плоды имеют размер теннисного мяча и весят около 100 граммов. Потратив 15 лет на скрещивание клубники, японскому фермеру удалось создать большую клубнику идеальной формы. Ягоды выращиваются в теплицах на собственной ферме в Хасиме, префектура Гифу, в зимние месяцы, где тщательно контролируется температура почвы и воздуха. Медленное созревание - один из секретов сладости и насыщенного вкуса клубники. На аукционе одна особенно крупная клубника Bijin-Hime была продана за 50 000 йен.