В Норвегии открылся плавучий ресторан

Недавно открывшийся ресторан Iris расположен внутри плавучего центра развлечений Salmon Eye, который имеет эллипсоидную форму с двойным изгибом, и напоминает космическую капсулу, которая буквально плывет среди вод Хардангер-фьорда в Норвегии. До футуристического ресторана можно добраться на электрической лодке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru, внутри продуманного до мелочей загадочного помещения гости попадают в особое измерение. Их кулинарное путешествие начинается с первой закуски, которая подвешена к потолку. Из панорамных окон во время ужина можно наслаждаться потрясающими видами на горы и ледники. Аника Мэдсен, шеф-повар ресторана предлагает меню из не менее 18 блюд, приготовленных из местных экологически чистых морепродуктов.