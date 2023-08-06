Чем утолить жажду в жару, советуют эксперты

По их мнению, для этого лучше использовать томатный сок и минеральную воду. При высокой температуре окружающей среды организм человека теряет не только жидкость, но и электролиты. Остановить этот процесс помогает соль, которая, в том числе, содержится в томатном соке. Кроме того, он богат витаминами, минералами и отлично утоляет жажду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, Сергей Агапкин также рекомендует пить минеральную воду. Она имеет своеобразный вкус, но содержит большое количество необходимых минеральных солей. Такая вода улучшает обмен веществ, выводит токсины и нормализует работу пищеварительной системы.

Если эти варианты вам по каким-то причинам не подходят, то можно приготовить освежающие напитки самостоятельно. Эксперты рекомендуют добавлять в них мяту, цитрусовые, огурцы. Такие лимонады благоприятно влияют на состояние дыхательных путей и помогают в борьбе с астмой и бронхитом.