Секреты приготовления курицы

Курица - самое универсальное и любимое многими мясо. Однако приготовить ее вкусно может быть не так просто, особенно если речь идет о грудке. Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, пользователи сайта Reddit поделились друг с другом лайфхаками, которые используют в процессе приготовления курицы. Проверьте, какие из них вы не знаете.

Смешивайте курицу со специями в пластиковом контейнере

При таком способе обработки обвалять курицу в специях и муке намного проще. Смешайте в контейнере или пакете с зип-локом муку и специи. Затем положите туда ножки, бедра или грудку курицы и энергично встряхните в течение примерно 15 секунд. В качестве бонуса - меньше грязи на кухне, чем при традиционной обработке мяса.

Удаляйте сухожилия из курицы вилкой с полотенцем

Как всегда, тиктокеры не перестают удивлять мир своими простыми и гениальными лайфхаками для готовки. Пользовательница @frannielovesfood поделилась, как быстро удалить сухожилия из птицы.

Для этого нужно взять сухожилие, торчащее из мяса, бумажным полотенцем и поднять кусок. Затем нужно проколоть мясо вилкой ниже и потянуть так, чтобы сухожилие оказалось между ее зубчиками. Так вы легко вытащите сухожилие, не повредив кусочек мяса.

Используйте фен для осушения корочки у курицы

Есть много способов получить хрустящую корочку у курицы. Один из них - посушить ее феном после того, как посолите. Фен удалит лишнюю влагу и позволит сделать корочку более хрустящей при запекании.

Замаринуйте курицу в рассоле из-под огурцов или оливок

Не самый новый, но благополучно забытый лайфхак. Чтобы курица была нежной и мягкой, замочите ее на ночь в любом рассоле, отправив в холодильник. Можно сделать рассол самостоятельно, смешав соль с водой, или использовать имеющийся. Кстати, высушить курицу феном можно и после отмокания в рассоле.

Используйте сушеные эдамаме для панировки

Любители курицы в азиатской кухне могут использовать этот секрет для придания мясу хрустящей корочки. В магазинах можно встретить сухие бобы эдамаме в специях, иногда они бывают острыми. Если вы их немного растолчете, то получите прекрасную панировку для кусочков курицы.

Такая панировка намного лучше сухарей, потому что содержит много белка и мало углеводов. А с учетом зеленого цвета бобов, получается еще и красочно.

Проверьте прожарку, проткнув курицу кончиком ножа

Секрет, которым поделился в своем TikTok известный шеф Гордон Рамзи, а потом подхватили пользователи Reddit. Чтобы проверить готовность запеченной или жареной курицы, быстро проткните ее кончиком ножа в нескольких местах, но не режьте. По цвету выделяющегося сока вы сразу увидите, приготовилось мясо или нет. Будет виден и розовый цвет, если курица еще не готова. А с такими дырочками довести ее до готовности можно быстрее.

Травы и специи добавляйте от крупных к мелким

Чтобы травы и специи лучше прилипали к курице, добавляйте их в последовательности от крупных к мелким. Сначала кладите веточки тимьяна или розмарина, затем - крупный перец, потом - кайенский перец, и уже после - сухой чеснок и мелкую соль. А если соль крупная, то кладите ее примерно в середине процесса.

Используйте яйцо и кукурузный крахмал

Чтобы у курицы получилась мягкая текстура, перед приготовлением окуните ее в смесь яичного белка и крахмала. Возьмите один белок и пару чайных ложек кукурузного крахмала на полкило курицы, смешайте и обваляйте в этом курицу. Оставьте ее в холодильнике в этой смеси на 30 минут, а потом приготовьте как обычно. Особенно вкусно получается, если после такой обработки пожарить курицу.

Измельчите курицу миксером

Лайфхак для ситуаций, когда у вас есть более крупные кусочки курицы, а вам нужно сделать мелкие - для сэндвича или супа, например. Просто аккуратно включите миксер на низкой скорости с насадками для взбивания белков - и вы разделите курицу на более мелкие куски.