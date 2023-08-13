Диетолог раскрыла главную опасность магазинного майонеза

Главную опасность фабричного майонеза в беседе с "Мослентой" раскрыла врач-эндокринолог, диетолог Полина Жаркова. По ее словам, наибольший вред организму приносят трансжиры, передает Day.Az.

"В своем составе магазинный майонез часто содержит трансжиры или модифицированные растительные жиры. Они замещают молекулы правильных липидов. При регулярном употреблении таких жиров повышается уровень ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) - "плохого" холестерина", - сообщила специалист.

По ее словам, трансжиры повреждают внутреннюю стенку кровеносных сосудов, стимулируют процессы хронического воспаления в организме, усиливают оксидативный стресс в организме, способствуют увеличению массы тела и развитию метаболических заболеваний: атеросклероза, гипертонической болезни, сахарного диабета второго типа.