Клубнику признали полезной для работы мозга пожилых людей

Ученые из Университета штата Сан-Диего признали клубнику полезной для улучшения когнитивных способностей, а также снижения кровяного давления у пожилых людей. Результаты работы представлены на собрании Американского общества питания Nutrition 2023, пишет Medical Xpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе двойного слепого плацебо-контролируемого исследования были рассмотрены данные 35 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 66 до 78 лет. Испытуемых попросили принимать по 26 граммов клубничного порошка, что эквивалентно двум порциям клубники в день, в течение восьми недель. В контрольной группе участники употребляли порошок без содержания ягоды.

Специалисты пришли к выводу, что в группе приема клубники скорость когнитивных способностей увеличилась на 5,2 процента, систолическое кровяное давление снизилось на 3,6 процента, а общая антиоксидантная защита выросла на 10,2 процента. Исследование демонстрирует, что употребление клубники может способствовать развитию когнитивных функций и уменьшать сердечно-сосудистые факторы риска.