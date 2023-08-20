Выявлены оптимальные для перекуса продукты

Ученые из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) выявили оптимальные для перекуса продукты. Результаты работы будут представлены на собрании Американского общества питания NUTRITION 2023, краткий обзор приводит Medical Xpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В новом исследовании приняли участие более 1000 человек. Основной задачей авторов было понять, влияют ли перекусы на здоровье и имеет ли значение качество употребляемых в этот момент продуктов. Специалисты пришли к выводу, что качество перекусов важнее, чем их количество или частота. Для этого они изучили связь количества, качества и времени перекусов с содержанием жиров в крови и уровнем инсулина, которые являются показателями здоровья сердечно-сосудистой системы.

Анализ показал, что перекусы продуктами более высокого качества (которые содержат значительное количество питательных веществ по сравнению с калориями) были связаны с улучшением процессов, вызванных повышенным количеством жира и инсулина в крови. В то же время поздние вечерние перекусы приводили к нездоровым уровням глюкозы и липидов в крови.