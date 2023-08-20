Признаки опасных для здоровья арбузов

Арбуз - ягода, которая прекрасно утоляют жажду, однако не всегда удается выбрать спелый и вкусный плод. Кроме того, по данным некоторых экспертов, арбузные косточки могут быть опасны для здоровья. Как выбрать арбуз и как его правильно есть, выясняла "Вечерняя Москва", передает Day.Az.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, арбузные косточки особого вреда человеку не нанесут, поэтому их можно есть, но лучше не злоупотреблять.

- Косточки многие едят с мякотью - это не является чем-то опасным. Но желательно очищать плод от косточек, так как у людей с заболеваниями желудка они могут вызвать неприятные симптомы - вздутие, жидкий стул, раздражение кишечника, болевые ощущения, - акцентировала спикер.

Соломатина отметила, что есть арбуз нужно после того, как вы тщательно промыли его под проточной водой.

- Вот что в самом деле опасно употреблять, так это кожуру арбуза - все нитраты, имеющиеся в ягоде, оседают в плотной части плода. А они очень вредны для человеческого организма, - констатировала врач.

Собеседница "ВМ" также напомнила, что далеко не все арбузы одинаково полезны, некоторые из них содержат высокое количество нитратов, которые провоцируют снижение кислорода в организме.

Диетолог предупредила, что опасный арбуз очень легко определяется даже по внешним признакам.

- У плохого плода имеются на кожице желтовато-белые прожилки, мякоть у такого арбуза твердая и не сахаристая, - добавила Соломатина.

Однако слишком яркий плод тоже должен вызывать опасения, так как некоторые продавцы окрашивают ягоду.

В заключение спикер напомнила, что есть арбуз можно далеко не всем. Если у вас имеются такие хронические недуги, как: сахарный диабет, атеросклероз, аденома предстательной железы, заболевания желудочно-кишечного тракта, мочекаменная болезнь и серьезные патологии сердечно-сосудистой системы, есть эту ягоду нельзя, иначе возможны обострения болезней.