https://news.day.az/gurmaniya/1587708.html Диетолог дала советы по питанию в жаркую погоду

Диетолог дала советы по питанию в жаркую погоду

Гурмания, 8 августа 2023 11:07 (UTC +04:00) 133
Диетолог дала советы по питанию в жаркую погоду
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В жаркую погоду стоит уменьшить потребление кофеиносодержащих напитков, поскольку они могут вызывать обезвоживание, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. Она порекомендовала выпивать не больше одной-двух чашек кофе в день, а также добавить в рацион больше свежих фруктов и овощей, передает Day.Az.

"Я бы посоветовала включить в рацион больше свежих овощей и фруктов. Из напитков стоит выбирать те, которые будут восполнять водный баланс, а именно минеральную воду, так как в ней содержатся дополнительные микроэлементы. Для вкуса можно добавить базилик, мяту или кусочки фруктов. Потребление кофесодержащих напитков лучше уменьшить, в день стоит выпивать всего одну-две чашки кофе", - рассказала Круглова.

Также диетолог посоветовала отказаться от жирного мяса в жаркую погоду. Из-за высокого риска кишечной инфекции в этот период продукты следует хранить в холодильнике. При покупке готовой еды лучше выбирать места, где блюда готовят прямо перед употреблением, добавила Круглова.

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