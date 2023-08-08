Диетолог дала советы по питанию в жаркую погоду

В жаркую погоду стоит уменьшить потребление кофеиносодержащих напитков, поскольку они могут вызывать обезвоживание, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. Она порекомендовала выпивать не больше одной-двух чашек кофе в день, а также добавить в рацион больше свежих фруктов и овощей, передает Day.Az.

"Я бы посоветовала включить в рацион больше свежих овощей и фруктов. Из напитков стоит выбирать те, которые будут восполнять водный баланс, а именно минеральную воду, так как в ней содержатся дополнительные микроэлементы. Для вкуса можно добавить базилик, мяту или кусочки фруктов. Потребление кофесодержащих напитков лучше уменьшить, в день стоит выпивать всего одну-две чашки кофе", - рассказала Круглова.

Также диетолог посоветовала отказаться от жирного мяса в жаркую погоду. Из-за высокого риска кишечной инфекции в этот период продукты следует хранить в холодильнике. При покупке готовой еды лучше выбирать места, где блюда готовят прямо перед употреблением, добавила Круглова.