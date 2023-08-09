Самое важное правила заваривания чая

Чай лучше заваривать не кипятком, рассказала диетолог Анжелика Дюваль, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По словам Дюваль, кипяток необходим на первом этапе - им нужно обдать чайник. "После заливаем заварку кипятком на несколько секунд. После того как листья полностью покрылись кипятком, мы сразу же сливаем то, что получилось", - сказала Дюваль.

Затем, по ее словам, листья чая следует залить 80-градусной водой. "80-градусная вода более бережная, и заварка отдает весь свой вкус и аромат. После того как мы ошпарили его кипятком, выкладываем определенное количество заварки, все зависит от сорта чая и рекомендаций по количеству и крепости", - сказала Дюваль, добавив, что те же правила подходят и для зеленого чая.