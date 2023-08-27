4 признака того, что вам не хватает белка и где его найти

Нутрициологи и диетологи отмечают тревожную тенденцию - многие из нас недоедают протеинов, но зато перебирают углеводов. В следствии этого у жителей многих стран возникают проблемы с лишним весом и различные серьезные заболевания, часто страдает сердечно-сосудистая система. Понять, что вам нужно есть больше белка помогут 5 важных признаков, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

1. В последнее время вы начали плохо спать.

Это самый красноречивый сигнал, говорящий о том, что вам не хватает белка. Наш мозг контролирует уровень гормонов, которые необходимы для крепкого сна. Однако, когда ему не хватает белка, чувствительность рецепторов снижается, что часто приводит к гормональному дисбалансу и бессоннице.

2. Ваши волосы и ногти стали тонкими и ломкими.

Это верный признак того, что организму не хватает кератина, содержащегося в белковых продуктах. В этом случае организм включает режим экономии белка и не использует его для таких "второстепенных" целей, как поддержание красоты и здоровья волос и ногтей. Восстановить баланс помогут такие продукты, как творог, мясо, рыба и бобовые.

3. В холодное время года вы часто простужаетесь.

Если в организме критически мало белка, то иммунная система не может вырабатывать антитела для защиты организма. Бактерии и вирусы без препятствий проникают к жизненно важным органам, в результате чего уменьшается количество новых белых кровяных телец.

4. Для перекусов вы часто выбираете сладкие десерты и выпечку.

Многие из нас любят вкусные десерты, но если вы слишком часто думаете о том, чем бы перекусить и выбираете к чаю или кофе калорийные, сладкие десерты, то это верный признак нехватки белка в организме. Почему так происходит? Дело в том, что белок выполняет функцию нормализации сахара, а когда его не хватает, мы пытаемся компенсировать недостаток протеинов быстрыми углеводами.