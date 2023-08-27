5 неожиданных последствий детокса на соках, кому он опасен

Нужно ли время от времени "чистить" печень, кишечник или весь организм целиком? Оказывается, в искусственном детоксе нет никакой необходимости, наш организма самостоятельно справляется с этой функцией считает врач Елена Выставкина. А вот детокс на соках или фруктах может принести больше вреда, чем пользы. Доктор рассказала к каким не самым приятным последствиям может привести детокс на соках, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

1. Недостаток клетчатки.

Если не есть фрукты и овощи целиком, то могут возникнуть проблемы с моторикой кишечника. Клетчатка просто необходима для нормальной работы пищеварительной системы. Именно поэтому рекомендуется съедать по 400-500 граммов овощей и фруктов в день, не заменяя их соками.

2. Избыток фруктозы.

Повышение уровня глюкозы в крови будет кратковременным, а сразу после этого произойдет ее падение. Это может привести к возникновению чувства голода и желанию перекусить между приемами пищи. Кроме того, такой детокс опасен для страдающих подагрой (отложение солей мочевой кислоты). В своем телеграмм-канале врач предупреждает, что детокс на соках может спровоцировать приступ при этом заболевании.

3. Нездоровый дефицит калорий.

Получать слишком мало калорий тоже вредно для организма. На детокс-диете на соках калорий не хватает для нормального функционирования многих органов: мозга, почек и других. При этом организма начинает брать энергию из мышц, предупреждает врач.

4. Дефицит белков, жиров и правильных углеводов.

После одного-двух дней на детокс-диете организма впадает в стрессовое состояние из-за голода. Ему начинает не хватать не только калорий, но и белков, жиров и углеводов. В это время часто происходят срывы, а за ними приходит чувство вины.

5. Раздражение слизистой желудка.

Особенно врач не рекомендует прибегать в детоксу на соках тем, у кого не все в порядке с органами пищеварения. Дело в том, что в соках содержится много кислот, которые могут привести к обострению гастрита, язвы желудка или панкреатита