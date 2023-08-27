Арбуз поможет поднять настроение и похудеть

Люди, желающие снизить вес, могут смело есть арбузы. Консультант по пищевому поведению Мария Федина подчеркивает: "Арбуз - низкокалорийная ягода, состоящая в основном из воды (до 90%). Но мякоть содержит и полезные вещества: витамины (например, витамин С), минералы (магний, фосфор и другие). Есть мнение, что употребление арбуза стоит ограничить людям, снижающим вес, так как он содержит много углеводов (сахаров). На самом деле ограничивать стоит свободные, или добавленные, сахара: печенье, конфеты, сладкие напитки и другие продукты, в которые при приготовлении добавили сахар, а также мед, сиропы. Сахар во фруктах и ягодах, в том числе в арбузе, к ним не относится".

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, строгие рекомендации, сколько граммов арбуза допустимо съедать в день не требуются, организм сам регулирует процесс - ориентируйтесь на свое чувство насыщения. А Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно съедать не менее пяти порций фруктов и овощей, то есть как минимум 400 г. В какой-то день вы можете "занять" всю эту часть рациона арбузом, но питаться одним арбузом или сидеть на "арбузной диете" точно не стоит. Также не нужно и переедать, выходить из-за стола с чувством дискомфорта в животе", - пояснила эксперт.

Диетолог также отметила еще одну приятную новость - арбуз может поднимать настроение. Если вы любите арбуз и едите его с удовольствием, то в организме вырабатывается "гормон счастья" дофамин, в результате чего улучшается настроение. Кстати, не забывайте тщательно мыть арбузы перед употреблением, чтобы избежать кишечных расстройств.