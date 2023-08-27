Манные биточки, это идеальный выбор для завтрака или перекуса, который не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. Как передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru, нежные и легкие, они просто тают во рту.

Ингредиенты:

Молоко500 мл

Крупа манная120 г

Яйцо1 шт

Сахар2 ст. л.

Ванильный сахар1 ч. л.

Соль1/4 ч. л.

Приготовление:

Чтобы приготовить манные биточки, нужно в сотейнике вскипятить 500 миллилитров молока.

Добавить 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара и 1/4 чайной ложки соли.

Добавить 120 грамм манной крупы.

И, помешивая, сварить очень густую манную кашу.

Переложить манную кашу в миску и немного остудить. Добавить куриное яйцо.

Хорошо перемешать массу для манных биточков.

Влажными руками сформировать небольшие шарики и приплюснуть их.

На плоское блюдо высыпать 2 столовые ложки муки.

Обвалять каждый манный биточек в муке.

На сковороде разогреть 2 столовые ложки натурального подсолнечного масла.

Выложить в сковороду манные биточки и обжарить с каждой стороны по 2-3 минуты на среднем огне.

Выложить манные биточки на блюдо.