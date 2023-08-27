Салат на зиму с перловкой "Завтрак туриста", это вкусный овощной салат с перловой крупой. Баночку такого салата можно всегда взять с собой в поход, на рыбалку или просто на природу, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru

Ингредиенты:

Крупа перловая 300 г

Помидоры 4 шт

Морковь 2 шт

Луковица 2 грамм

Болгарский перец 2 шт

Нерафинированное подсолнечное масло 50 мл

Томатная паста 3 ст. л.

Уксус 9%3 ст. л.

Соль1 ст. л.

Сахар1 ч. л.

Перец черный молотый

Приготовление: