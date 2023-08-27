Салат на зиму с перловкой Завтрак туриста
Салат на зиму с перловкой "Завтрак туриста", это вкусный овощной салат с перловой крупой. Баночку такого салата можно всегда взять с собой в поход, на рыбалку или просто на природу, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru
Ингредиенты:
Крупа перловая 300 г
Помидоры 4 шт
Морковь 2 шт
Луковица 2 грамм
Болгарский перец 2 шт
Нерафинированное подсолнечное масло 50 мл
Томатная паста 3 ст. л.
Уксус 9%3 ст. л.
Соль1 ст. л.
Сахар1 ч. л.
Перец черный молотый
Приготовление:
Чтобы приготовить салат на зиму с перловкой "Завтрак туриста", нужно отмерить 300 грамм перловой крупы.
Перловую крупу пересыпать в миску и залить холодной водой. Оставить набухать на 30 минут. Воду слить. Перловую крупу хорошо промыть.
Переложить перловую крупу в кастрюлю. Влить 1,5 литра воды и поставить вариться. После закипания убавить огонь на минимум и варить 1 час.
Откинуть перловку на дуршлаг и промыть холодной водой.
Морковь натереть на крупной терке. Перец нарезать небольшими кусочками. Репчатый лук мелко нашинковать.
Банки и крышки хорошо вымыть. Простерилизовать любым удобным способом.
В глубокий сотейник или кастрюлю с толстым дном выложить овощи.
Добавить отварную перловку.
Добавить кусочками нарезанные помидоры.
Добавить 1 столовую ложку соли без горки, 1 чайную ложку сахара и 1/4 чайной ложки черного молотого перца.
Влить 50 миллилитров натурального подсолнечного масла.
Добавить 3 столовых ложки томатной пасты.
Влить 300 миллилитров воды и тушить все вместе, помешивая, на среднем огне под крышкой 35-40 минут.
Влить 3 столовые ложки 9% уксуса.
Хорошо перемешать салат с перловкой.
Разложить салат по банкам.
Закрыть банки с салатом крышками. Оставить банки с салатом до полного остывания хорошо укрытыми под одеялом.
Салат на зиму с перловкой "Завтрак туриста" готов. Хранить салат в погребе или темном прохладном месте.
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