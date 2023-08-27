Приготовить этот вкусный грибной суп из шампиньонов, сможет любая хозяйка, а найти эти вкусные и доступные грибы можно почти в каждом магазине, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Ингредиенты:

Вода 1,5 л

Шампиньоны свежие 5-6 шт

Картофель 2 шт

Морковь 1 шт

Луковица 1 шт

Растительное масло 2 ст. л.

Петрушка (зелень)по вкусу

Сольпо вкусу

Приготовление:

Морковь нарезать соломкой, лук мелко нашинковать.

В кастрюле на растительном масле обжарить овощи.

Грибы крупно нарезать.

Добавить грибы и обжарить 2-3 минуты.

Картофель очистить и нарезать кубиками.

Добавить картофель в кастрюлю.

Добавить кипяток и поставить варить.

Посолить и добавить мелко нашинкованную зелень петрушки.