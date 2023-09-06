Отличный рецепт приготовления нежной индюшатины за 20 минут в духовке от фудблогера Даниэля Хоменка.

Не все любят мясо индюшатины, но приготовленное этим способом, наверняка "зайдет" и тем, кто раньше предпочитал курицу.

Ингредиенты

Индейка - 2 шт.

Чеснок зубцы - 4 шт.

Цедра лимона - 1 шт.

Веточки розмарина - 2 шт.

Черри - 500 гр.

Беби-картофель - 500 гр.

Перец черный - 1 ч.л.

Морская соль - 1 ч.л.

Энергетическая ценность

Калорийность 978.0 ккал

Белки 0.0 г

Жиры 1.0 г

Углеводы 1.0 г

Способ приготовления

1. В миску выкладываем стейки индейки, добавляем измельчённый чеснок, лимонную цедру, чёрный перец, морскую соль, оливковое масло и хорошенько всё перемешиваем;

2. Нагреваем сковороду, добавляем немного оливкового масла, кладём стейки и жарим с одной сторону буквально 2-3 минуты; После переворачиваем стейки на второй сторону, добавляем измельчённый розмарин, сливочное масло и помидоры черри, жарим 2 минуты. После раздавливаем наши помидорки и дожариваем стейки ещё 2 минуты.

3. Далее снимаем стейки и убираем в сторону, чтобы они отдохнули, а в сковороду к помидорам добавляем картофель бейби со шпинатом и готовим 7-8 минут (до полной готовности).

4. Выкладываем на тарелку картофель с соусом из помидорок черри и шпината и сверху кладём разрезанный на слайсы стейк из индейки.

5. Готово! Остаётся только украсить блюдо небольшим количеством шпината с кусочками пармезана и можно подавать к столу.

Жаркое очень вкусное и не сильно калорийное. Наслаждайтесь!