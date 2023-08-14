Какая порция торта не повредит фигуре?

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с российскими СМИ назвала безопасную для фигуры порцию торта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, по ее словам, порция торта для взрослого человека не должна превышать 150 граммов. Однако специалист отметила, что в такой порции может содержаться от 40 до 70 граммов сахара. В связи с этим она посоветовала стандартный кусок торта разделить еще на три части. Стародубова добавила, что для детей порция не должна превышать 75 граммов.

Диетолог также порекомендовала есть торт в качестве десерта после основного приема пищи. Она пояснила, что это приводит к меньшему риску переедания.

По словам специалиста, замена ингредиентов в торте может снизить его калорийность, но несущественно. Так, использование фруктов положительно влияет на состав блюда благодаря минеральным веществам, витаминам и биологически активным соединениям. "Но сладость фруктам придают простые сахара, и при достижении желаемой сладости изделия суммарная калорийность снижается несущественно", - добавила она.