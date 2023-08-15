Из ананаса изготовили упаковку для продуктов

Команда ученых из Университета Махидол разработала недорогой и экологичный метод изготовления упаковки для пищевых продуктов из крахмала ананасовых стеблей. Результаты работы опубликованы в журнале Polymers, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В связи с проблемой использования пластмасс, которые наносят вред окружающей среде из-за невозможности биологического разложения, специалисты ищут новые подходы, которые могли бы заменить пластик в бытовых задачах. Особое внимание уделяется материалам на основе крахмала, например, из кукурузы и тапиоки. Теперь авторы представили новый способ изготовления упаковок из альтернативных источников крахмала, получаемого из сельскохозяйственных отходов. Этот метод предлагает решение кризиса пластиковых отходов без ущерба для продовольственной безопасности.

В ходе серии экспериментов команда создала и протестировала пленки, изготовленные из ананасовых отходов, как в чистом виде, так и в сочетании с глицерином для повышения их пластичности. Испытания показали, что все пленки имели различную степень кристаллической структуры, что придавало им водостойкость. Кроме того, новые материалы обладали способностью замедлять естественный процесс созревания бананов. Открытие может иметь значение для разработки технологий по продлению срока хранения скоропортящихся продуктов.