Специалисты сравнили свежевыжатый и пакетированный сок

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус развеяли миф о свежевыжатых соках. В эфире программы "Жить здорово" на Первом канале врачи рассказали, что свежевыжатый сок не полезнее, чем пакетированный, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Специалисты опровергли мнение о том, что пакетированный сок не обладает полезными свойства, в отличии от свежевыжатого. "По техническому регламенту слово сок имеет юридическое значение", - отметила Малышева. Если производитель написал "сок", он не имеет права добавлять консерванты, сахар, красители и стабилизаторы, а также разбавлять сок водой, подчеркнула доктор.

Врачи также рассказали, что провели эксперимент: сравнили, сколько витамина С содержат свежевыжатый апельсиновый сок и пакетированный. "Свежевыжатый сок содержал 602 миллиграмма витамина С в одном литре, а сок из пакета - 574, то есть результаты схожи", - раскрыл результаты исследования Продеус.

"Вывод: не бойтесь соков из пакетов, они стандартизованы, стерильны, никакие грязные руки к ним не прикасались, в том числе и ваши. Потому что никто не знает, что было с вашими руками, когда вы сами выжимали фрукты", - заключила Малышева.