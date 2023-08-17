Найден продукт, который может защитить от набора веса

Ученые из Службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США (USDA) выяснили, что как микрозелень капусты, так и зрелая капуста могут ограничивать набор веса, влияя на кишечные бактерии. Исследование представлено на осеннем собрании Американского химического общества (ACS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи обнаружили, что молодая (микрозелень) и взрослая краснокочанная капуста ограничивали набор веса у мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров. Тем не менее содержание питательных веществ капусты со временем менялось, и микрозелень была значительно богаче такими веществами, как глюкозинолаты - азотсодержащие и серосодержащие соединения, которые могут обеспечить защиту от рака.

Уровни питательных веществ в некоторых других видах крестоцветных овощей, например в кудрявой капусте (кейле), были выше в незрелых растениях.

Ученые считают, что влияние на вес у мышей может быть частично связано с изменением бактерий в кишечнике животных. В экспериментах потребление капусты любого возраста увеличивало разнообразие кишечных бактерий. Однако это улучшение было выраженнее при употреблении микрозелени. Большее бактериальное разнообразие кишечника, как правило, связано с лучшим здоровьем, заметили авторы.

Результаты ученых требуют подтверждения на людях.