Врач развенчал популярный миф о кофе

Употребление кофе не оказывает значительного влияния на похудение, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, влияние этого популярного напитка на потерю веса он оценил в беседе с "Москвой 24".

Кофе, подтвердил он, действительно вызывает учащенное сердцебиение и улучшает перистальтику кишечника, однако этот эффект настолько незначительный, что не поможет сбросить лишний вес. "Тот, кто правильно питается и пьет кофе, будет худеть так же, как человек с теми же параметрами, ведущий здоровый образ жизни и поддерживающий физические нагрузки, но не употребляющий этот напиток", - объяснил он.

Если после употребления кофе цифры на весах немного уменьшаются, это свидетельствует о выводе из организма воды. "Кофе просто выводит у человека воду. Так что мы не говорим о том, что этот продукт стимулирует жиросжигание", - констатировал Арзамасцев.