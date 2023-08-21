Секреты правильного хранения баклажана

Баклажаны популярны в разных кухнях мира: средиземноморской, азиатской, кавказской. У нас эти глянцевитые фиолетовые плоды любовно называют синенькими, но вовсе не из-за цвета кожицы. Баклажаны попали к нам из Китая, и южные евреи назвали их на иврите в честь этой страны - "Син". Вообще же считается, что этот овощ родом из Индии. Баклажаны можно пожарить или запечь, потушить или нафаршировать, приготовить на гриле или во фритюре. Это не только вкусный, но и очень полезный овощ, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Полезные свойства баклажана

Темно-фиолетовый цвет баклажану придает антоциан нисунин - этот растительный пигмент является мощным антиоксидантом, а значит, успешно борется со свободными радикалами, защищает клетки от повреждений, препятствует образованию опухолей и продлевает молодость организма.

Баклажан содержит много важных микроэлементов: железо, фосфор, магний, натрий, кальций. Людям пожилого возраста можно посоветовать включать блюда из баклажанов в меню на регулярной основе. Антоцианы и соли калия в этом овоще делают стенки сосудов более эластичными, снимают воспаление и снижают риск развития атеросклероза, а высокое содержание марганца (10% дневной нормы в одном плоде) помогает сохранить кости крепкими.

Баклажан содержит и витамины, главные из которых - С и В6, фолиевая кислота, каротин. Также в баклажанах много клетчатки, ее очень любят полезные бактерии нашей микробиоты, также она помогает выводить токсины и лишний холестерин из организма.

Как выбирать баклажаны

Качественные плоды увесистые и упругие, с гладкой глянцевой кожицей, без пятен и повреждений и с зеленым хвостиком. Выбирайте именно такие и вы не будете разочарованы их текстурой и вкусом. Кстати, если вы разрезали баклажан и увидели семена, не спешите расстраиваться и избавляться от них. С баклажанами все совсем не так, как с кабачками, где ценятся "молочные" плоды без созревших семян. Наличие семян у баклажана - показатель максимальной спелости и того, что плод накопил самое большое количество полезных веществ. Готовят баклажан прямо с семенами, но если они коричневого цвета, то лучше аккуратно удалить их при помощи ложки.

Кстати, на прилавках вы можете увидеть не только привычные продолговатые фиолетовые баклажаны, но и плоды других форм и расцветок: белые, желтые и даже в полосочку; круглые, как мяч, и яйцеобразные, а еще тонкие и вытянутые. По вкусу они отличаются незначительно, зато, если вы положите в блюдо баклажаны разного цвета, оно будет выглядеть очень нарядно.

Нужно ли солить и вымачивать баклажаны

Нашим бабушкам частенько приходилось перед готовкой избавлять баклажаны от горечи: для этого нарезанные плоды посыпали крупной солью и оставляли на полчаса, а затем промывали - вместе с солью уходил и горький сок. Другим способом было вымачивание в соленой воде. К счастью, современные сорта баклажанов почти не бывают горькими. Так что солить или вымачивать баклажаны для этих целей обычно нет необходимости.

Но профессиональные кулинары советуют все же замочить баклажаны в рассоле, если вы собираетесь жарить кусочки овоща в масле. Дело в том, что соль и вода запечатывают поры в баклажане и он при жарке меньше впитывает масло, но при этом не усыхает. Значит, в готовом блюде будет меньше жира и калорий без потери сочности и аромата.

Как правильно хранить баклажаны

Хранить баклажаны в домашних условиях лучше в холодильнике. В пакете обязательно делайте дырочки или оставляйте его приоткрытым, чтобы баклажаны дышали. Если у вас в квартире есть прохладное место, можно убрать баклажаны туда: заверните каждый в бумагу и сложите в ящик в один слой.

Баклажаны можно заморозить. Сразу определитесь, для каких блюд они вам понадобятся, и нарежьте соответственно: для жарки и запекания - кружочками или широкими полосками; для супов, рагу, жаркого - кубиками. Бланшируйте нарезанные баклажаны в кипящей подсоленной воде, обсушите и разложите в пакеты.

Сколько хранить баклажаны, зависит от места хранения. В холодильнике они проживут до двух недель, а в морозилке - несколько месяцев, до следующего сезона баклажанов.