5 мифов о яйцах: правда ли их нужно мыть, а коричневые полезнее белых

Без яиц не обходятся рекомендации по правильному питанию, и это не удивительно. В них содержится много полезных веществ и, самое главное, легкоусвояемого белка. Но необоснованные утверждения порой заставляют нас задумываться - а стоит ли есть яйца каждый день, как их лучше готовить и можно ли от них растолстеть. Рассмотрим самые распространенные мифы и узнаем, насколько они правдивы, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

МИФ №1. В яйцах содержится много холестерина.

Несколько лет назад даже в научном сообществе считалось, что употребление яиц может приводить к сердечно⁠-⁠сосудистым заболеваниям. Однако недавно выяснилось, что яйца никак не влияют на сердечно⁠-⁠сосудистую систему у большинства здоровых людей. А съедать не более 1 яйца в день врачи советуют лишь тем, у кого есть чувствительность к пищевому холестерину.

МИФ №2. Яйца способствуют набору веса.

Некоторые считают, что от яиц можно потолстеть. Но это утверждение нереалистично: яйца - обычный продукт, который используется во многих диетических планах питания. А чтобы похудеть достаточно получать меньше энергии, чем тратить.

МИФ №3. Коричневые яйца полезнее белых.

Считается, что коричневые яйца содержат больше витаминов и минералов. Но это заблуждение: цвет яиц зависит лишь от породы кур и никак не связан с их питательностью. Так, куры породы леггорн несут белые яйца, куры орпингтон - коричневые, а куры амераукана - голубые.

МИФ №4. Сырые яйца полезнее вареных.

Миф о том, что термическая обработка яиц разрушает часть витаминов может принести только вред. Ведь сырыми яйцами можно отравиться. Поэтому из яиц лучше всего готовить различные блюда, обязательно хорошенько проваривая или прожаривая их. А для блюд с сырыми яйцами использовать меланж - пастеризованные яйца, которые продают в бутылках.

МИФ №5. Этот продукт стоит тщательно мыть.

Тщательно мыть яйца с использованием моющих средств нет никакой необходимости. Так они будут хуже храниться. К тому же при мытье есть риск повредить кутикулу - защитный слой на поверхности скорлупы. Но если яйца загрязнены, то их все же лучше вымыть, но сделать это стоит непосредственно перед приготовлением.