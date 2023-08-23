Невролог назвала ухудшающие работу мозга продукты

Кандидат медицинских наук врач-невролог лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская назвала ухудшающие работу мозга продукты. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист предупредила о вреде соли для работы головного мозга. По ее словам, употребление домашних и промышленных консервов, соевого соуса, кетчупа может повлиять на развитие артериальной гипертензии, или гипертонии - то есть хронического повышения давления.

Врач также предупредила о вреде чрезмерного употребления животных жиров. "Бляшки могут разрыхляться, а их части - попадать в главные сосуды мозга", - сказала она. Невролог добавила, что это может привести к инсульту.

Также Демьяновская назвала суши опасным блюдом. По ее словам, в шлифованном рисе содержится небольшое количество витамина В1, но он разрушается под воздействием фермента тиаминазы, который содержится в сырой рыбе.

Специалист посоветовала придерживаться строгой диеты, поскольку для правильной работы мозгу необходимо разнообразное питание.