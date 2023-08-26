Развеян популярный миф о кофе

Терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман развеяли популярный миф о том, что кофе повышает артериальное давление. О том, как этот напиток на самом деле влияет на организм, они рассказали в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале. Выпуск доступен на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врачи заявили, что после употребления кофе сердечные сокращения могут немного участиться, что приводит к временному и незначительному повышению давления. Но долгосрочный эффект обратный, так как этот напиток обладает мочегонными свойствами.

"Происходит мочеотделение, мы теряем воду и, соответственно, артериальное давление снижается", - объяснил Гандельман. Также врач добавил, что в растворимом кофе содержится в 24 раза меньше вещества, отвечающего за развитие атеросклероза, чем в молотом.