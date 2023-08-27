Специалист рассказала о вреде арбузов

Врач-терапевт Татьяна Тарадеева предупредила, что арбузы, несмотря на свои многочисленные полезные свойства, могут быть противопоказаны некоторым людям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cпециалистку цитирует издание "Известия".

Тарадеева отметила, что арбузы прекрасно справляются сразу с двумя функциями: они утоляют жажду и насыщают. Кроме того, арбузы, по ее словам, богаты витаминами С, А, В1, В5, В6, а также магнием, калием, кальцием, фосфором, железом и натрием.

В то же время эта ягода может причинить вред здоровью людей с сахарным диабетом, отметила врач. Это объясняется тем, что арбузы содержат сахар, который быстро попадает в кровь. "Другие возможные риски связаны с мочегонным эффектом арбуза, который создает дополнительную нагрузку на почки, - добавила Тарадеева. - Поэтому людям с заболеваниями мочевыделительной системы рекомендовано исключить его из рациона".