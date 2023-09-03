Врачи назвали 3 самых полезных для организма гриба

Около 70% от общего объема полезных веществ в грибах занимает белок. Кроме него, грибы богаты и другими ценными компонентами. Врачи называли 3 вида грибов, которые особенно полезны для человека, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Обладающий прекрасным ароматом белый гриб является полезным и сытным. Он эффективно стимулирует пищеварение и улучшает состояние ногтей, волос и кожи. Также этот гриб имеет тонизирующие и противоопухолевые свойства, замедляет рост онкологических новообразований и укрепляет иммунитет.

Гриб Чага тоже поддерживает иммунную систему. Его полезно добавить в рацион для профилактики раковых недугов, улучшения состояния при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Вешенки полезно есть для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза. Эти грибы снижают уровень холестерина в крови. Кроме этого, они сдерживают хронические заболевания и положительно воздействуют на борьбу с воспалительными процессами.