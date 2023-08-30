Специалист назвала полезные сухофрукты для пожилых людей

Некоторые ферментированные ягоды помогают замедлять старение, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, полезный для пожилых людей сухофрукт она назвала в беседе с "Москвой 24".

По ее словам, изюм, особенно темный, содержит много антиоксидантов, что полезно для сердца, нервов и организма в целом. "Виноград богат полифенолами - антиоксидантами, которые замедляют старение, укрепляют и сердечно-сосудистую, и нервную системы, предотвращают окислительный стресс", - сказала она.

Также сухофрукты богаты калием и магнием. "Калий необходим для нормальной работы сердечной мышцы, сердечно-сосудистой системы, выведения излишней жидкости из организма. Магний понижает давление, улучшает состояние костей, успокаивает", - объяснила диетолог. Кроме того, подчеркнула она, магний расслабляет гладкую мускулатуру и способствует нормальной работе кишечника.

При этом, предупредила Соломатина, изюм не стоит употреблять людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, поскольку он содержит много сахара.