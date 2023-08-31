Названы травы и специи, которые могут смягчать симптомы ревматизма

Ученые из Лиссабонского университета провели обзор исследований, в которых проверялось влияние трав и специй на ревматические заболевания. Эксперименты показали, что куркума, шафран, имбирь и чеснок потенциально могут быть полезны при лечении ревматизма, но пока что доказательств недостаточно, чтобы применять их в медицине. Выводы опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые рассмотрели влияние трав на ревматические заболевания: фибромиалгию, остеоартрит и ревматоидный артрит. Все три вызывают боль и воспаление, фибромиалгия - в мышцах, связках и сухожилиях, а артриты - в суставах. Возникновение и прогрессирование ревматических заболеваний зависит от сочетания генетических, экологических, гормональных факторов и образа жизни.

Исследования показали, что корица содержит биологически активные соединения, которые подавляют активность провоспалительных генов. Куркумин, основное соединение куркумы, влияет на метаболизм арахидоновой кислоты и действует аналогично нестероидным противовоспалительным препаратам, которые используются при ревматизме. Кроме того, клинические испытания с участием реальных пациентов показали, что куркумин смягчает течение ревматизма.

Чеснок и его производные снижают уровни молекул, связанных с воспалением в организме: С-реактивного белка (СРБ), ИЛ-6 и ФНО-α, показали высококачественные исследования. Имбирь, по-видимому, защищает кишечник от воспаления, замедляя работу фактора некроза TNF-α. Также было обнаружено, что экстракт имбиря уменьшает воспаление за счет снижения выработки оксида азота и простагландина E2 в модели артрита у крыс.

Шафран и его соединения, в том числе сафранал, кроцетин и кроцин, могут улучшать течение заболевания у пациентов с ревматизмом. Однако, как и в случае с другими специями, действие шафрана было недостаточно значительным для того, чтобы включить их использование во врачебные рекомендации.

Предыдущие исследования показали, что ухудшению ревматизма может способствовать дисбаланс микробиоты кишечника, вызванный хроническим воспалением. Предполагается, что с влиянием на кишечные бактерии связано уменьшение боли у пациентов на средиземноморской, вегетарианской и веганской диетах. Возможно, воздействие на микробиоту также объясняет и ограниченное действие трав и специй - это необходимо проверить в будущих исследованиях.