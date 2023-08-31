Диетологи оценили влияние питания на риск осложнений при беременности

Ученые из Университета Питтсбурга выяснили, что потребление фруктов и овощей, богатых каротиноидами и витамином С, не влияют на риск возникновения преэклампсии - опасного состояния у беременных, которое сопровождается повреждением почек и повышенным давлением. Исследование опубликовано в The American Journal of Clinical Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Большинство участниц исследования во время беременности находились в возрасте от 25 до 34 лет. Около 16% группы регулярно потребляли не менее 2,5 чашек фруктов и овощей, что соответствует рекомендациям по питанию в США. Такая диета приводила к более высокому потреблению диетических каротиноидов и витамина С. 90% участниц из этой группы потребляли достаточно каротиноидов и витамина C.

В группе, которая потребляла меньше 2,5 чашек фруктов и овощей в день, лишь 69% участниц имели нормальный уровень каротиноидов и витамина C.

Тем не менее, потребление каротиноидов и витамина C не оказало никакого влияния на риск преэклампсии даже после поправки на другие факторы: рост, вес, возраст, экономический статус и так далее.

Ранее считалось, что богатая фруктами и овощами диета может помочь предотвратить преэклампсию за счет обеспечения диетическими антиоксидантами, такими как витамин С и каротиноиды, поскольку считается, что окислительный стресс играет роль в развитии преэклампсии на ранних сроках беременности.

Выводы ученых не означают, что богатая фруктами и овощами диета не имеет пользы для беременных.