Названы самые опасные для здоровья диеты

Клинический диетолог Ли Холмс перечислила семь самых опасных для здоровья диет. К ним, по ее словам, относится и популярная кетодиета, пишет издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Холмс назвала кетодиету одной из самых опасных систем похудения, поскольку при ней "демонизируется" целая группа продуктов питания. Люди, следующие кетодиете, резко сокращают употребление углеводов и включают в рацион больше жиров, чтобы ускорить кетоз - процесс получения энергии из жиров, а не из углеводов.

Специалистка рекомендовала с осторожностью относиться и к диете Аткинса, основанной на том же принципе, что и кетодиета.

Также к опасным Холмс отнесла все системы питания с экстремально низкой калорийностью, например диету 5:2. По ее словам, строгое ограничение калорий для быстрого похудения может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Употребление менее тысячи килокалорий в день может спровоцировать замедление обмена веществ, привести к недостатку жизненно важных питательных веществ, потере мышечной массы и хронической усталости.

В списке Холмс упоминается и диета на капустном супе, а также питьевые детокс-диеты и диета на детском питании. Все они неспособны дать организму достаточное количество витаминов и микроэлементов, указала эксперт.