Врач усомнилась в пользе пищевых добавок с рыбьим жиром

Доцент кафедры кардиологии в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета Энн Мари Навар усомнилась в пользе пищевых добавок с рыбьим жиром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, ее слова цитирует People.

Навар рассказала, что является одним из авторов исследования, в ходе которого изучались полезные свойства более двух тысяч пищевых добавок с рыбьим жиром. Ученые не выявили каких-либо преимуществ таких препаратов для здоровья. "Пищевые добавки с рыбьим жиром не предотвращают сердечные приступы или инсульты", - подчеркнула Навар.

Специалистка объяснила, что вера в пользу рыбьего жира возникла по нескольким причинам. Во-первых, регулярное употребление жирной рыбы, которая богата кислотами омега-3, действительно снижает риск сердечных заболеваний и артритов. "Это заставило людей думать, что рыбий жир также может быть полезен", - предположила врач.

Во-вторых, продолжила Навар, производители пищевых добавок предоставляют потребителям неточную информацию и убеждают их в целебных свойствах своей продукции. Например, на упаковках часто пишут, что рыбий жир поддерживает или способствует здоровью сердца, однако научных подтверждений этому нет.