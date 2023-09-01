Найдена главная причина ожирения

Исследователи из Колорадского университета установили, что фруктоза приводит к ожирению и таким заболеваниям, как диабет и жировая болезнь печени. Результаты исследования были опубликованы в журнале Philosophical Transactions, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фруктоза - это природный сахар, который содержится в основном во фруктах (таких как яблоки, финики, инжир, груши и чернослив), а также в овощах (таких как артишоки, спаржа, грибы, лук и красный перец), меде, сахарной свекле и сахарном тростнике.

В работе авторы провели анализ нескольких предыдущих исследований. Ученые установили, что фруктоза действует иначе, чем другие питательные вещества, снижая активную энергию, повреждая митохондрии. Этот сахар стимулирует потребление пищи и снижает энергетический обмен в состоянии покоя.

"Мы определили новую функцию фруктозы, которая играет роль в выживании. Этот сахар запасает топливо на случай нехватки ресурсов", - отметили авторы.

Таким образом, результаты показывают, что прием фруктозы может привести к увеличению веса, резистентности к инсулину, повышенному кровяному давлению и ожирению печени.