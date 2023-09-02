Карлсон обожал их! И мы тоже с детства любим эти маленькие круглые котлетки в чудесном соусе. Тефтельки готовятся быстро, а особую нежность и сочность им придаёт соус для тефтелей, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

От обычных котлет тефтели отличает способ приготовления фарша: в нём обязательно должны быть яйца, большее по сравнению с котлетами количество размоченного хлеба и лука (и иногда другие ингредиенты), но самое главное - фарш для тефтелей нужно обязательно отбить. Иначе тефтели развалятся при готовке.

Самые вкусные тефтели получаются из смешанного фарша. Смело добавляйте фарш из курицы или индейки - вкус тефтелей от этого только выиграет. И тефтельки лепить из такого фарша одно удовольствие, он пластичный и сочный.

Если в фарш добавить длиннозёрного риса, получатся тефтельки-ёжики, их очень любят детки. Соус для тефтелей с рисом для детского меню лучше готовить из сметаны, молока или сливок, не добавляя перца.

Впрочем, у вас теперь есть отличная возможность самим выбрать свой соус для тефтелей. Наш сайт собрал все самые интересные и несложные рецепты. А для тех, кто решил готовить это блюдо в первый раз, мы предлагаем универсальный рецепт тефтелей.

Тефтели

Ингредиенты:

500 г смешанного фарша,

2 яйца,

2 луковицы,

150-200 г чёрствого белого хлеба,

200 мл молока для размачивания хлеба,

соль, чёрный молотый перец - по вкусу.

Приготовление:

Для фарша можно взять свинину, говядину и курицу или индейку в равных количествах. Если вы купили готовый фарш, пропустите его ещё раз через мясорубку, чтобы он стал ещё нежнее. Лук натрите на мелкой тёрке или измельчите блендером до кашицы. Белый хлеб размочите в молоке и отожмите. Соедините все ингредиенты и хорошо перемешайте, а затем отбейте фарш о столешницу или разделочную доску. Шлёпайте фарш о поверхность минут пять, и вы заметите, как изменится его структура. Накатали тефлелек - обваляйте их в муке и обжарьте быстро-быстро в раскалённом растительном масле до румяной корочки. Она позволит запечатать все соки внутри шариков. Сложите тефтели на противень или в глубокую сковородку, влейте соус для тефтелей и отправьте в духовку или на плиту, на медленный огонь и под крышку.

В базовый рецепт тефтелей можно добавить натёртый сырой картофель, отварной рис, сыр (твёрдый или плавленый) и даже творог. Но самое главное - это всё-таки соус.

Простой томатный соус для сочных тефтелек

Ингредиенты:

2 ст. воды,

2 ст. л. томатной пасты,

2 ст. л. муки,

1 ч. л. кориандра,

5 горошин чёрного перца,

½ ч. л. соли,

лавровый лист,

сахар - по вкусу.

Приготовление:

Томатную пасту разведите водой, добавьте, размешивая, муку и остальные ингредиенты. Тщательно перемешайте и влейте готовый соус в кастрюльку с тефтельками и тушите их вместе с соусом до готовности. В соус можно добавить зубчик чеснока.

Острый соус с апельсиновым соком

Ингредиенты:

½ стак. кетчупа,

1 апельсин (сок),

¼ ч.л. острого соуса или перца чили,

2 ст.л. соевого соуса,

2 ст.л. зерновой горчицы,

2 ст.л. яблочного уксуса,

2 ст.л. крахмала (лучше кукурузного),

2 ст.л. сахара.

Приготовление:

Смешайте сок апельсина, сахар, крахмал и яблочный уксус и перемешайте до растворения сахара. В отдельной тарелке смешайте кетчуп, соевый соус и острый соус или красный молотый перец и горчицу. Вылейте всё в сковороду с толстым дном, поставьте на средний огонь и готовьте, помешивая, до загустения, около пяти минут. В готовый соус можно добавить апельсиновую цедру. Соус получается очень вкусным, кисло-сладким, с цитрусовым ароматом.