Что быстро испечь к чаю, когда гости вот-вот подойдут. На замысловатый кремовый тортик, дрожжевые пирожки или оригинальные пирожные, с которыми придётся повозиться, времени уже нет. Хорошо, если в морозилке лежит на такой экстренный случай пакет замороженного слоёного теста, а если нет?

Как передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru, на выручку придёт наша подборка рецептов быстрой выпечки. Они помогут вам быстро испечь к чаю и пирог, и печеньице, и шарлотку, которые не отнимут у вас много времени и сил. Наши рецепты далеки от экзотики, ингредиенты для выпечки всегда найдутся в ваших закромах, а если чего-то и не хватит, всегда можно поэкспериментировать и нечаянно выдумать что-то особенное.

Творожная запеканка с бананами

Ингредиенты:

200 г творога,

1 яйцо,

2 ст.л. сметаны,

½ стак. сахара,

1 банан,

3 ст.л. манной крупы,

3 ст.л. какао-порошка,

3 ст.л. сахарной пудры,

3 ст.л. молока,

50 г сливочного масла,

кондитерская посыпка - для украшения.

Приготовление:

Творог взбейте с яйцом, сметаной и сахаром, добавьте манную крупу и оставьте на 10 минут для набухания. Банан измельчите в блендере и добавьте в творожную смесь. Смажьте маслом форму для выпечки, влейте в неё получившееся тесто и выпекайте в духовке при температуре 180ºС 40 минут. Подогрейте молоко, растопите в нём масло, добавьте сахарную пудру, какао-порошок и перемешайте. Готовую запеканку выложите на блюдо, полейте глазурью и украсьте кондитерской посыпкой.

Слоёный рулет с вишней и грецкими орехами

Ингредиенты:

400 г слоёного теста,

500 г замороженной вишни,

3 ст.л. крахмала,

300 г грецких орехов,

1 стак. сахара.

Приготовление:

Измельчите орехи, тесто разморозьте и раскатайте. Выложите его на смазанный маслом противень, обсыпьте орехами, на орехи выложите вишню, равномерно обсыпьте её сахаром и посыпьте крахмалом через сито. Сверните пласт теста рулетом, защипните края и запекайте в разогретой до 150ºС духовке 20 минут.

Ватрушка с яблочно-творожной начинкой

Ингредиенты:

Для теста:

4 яйца,

2 ст.л. сахара,

500 мл кефира,

2 стак. муки,

2 ст.л. растительного масла,

1 ч.л. соды,

соль, ванильный сахар - по вкусу.

Для начинки:

200 г творога,

200 г яблок,

1 яйцо,

50 г сахара.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир и соль. Постепенно всыпьте муку, смешанную с ванильным сахаром и содой, влейте растительное масло и перемешайте. Очистите яблоки, удалите сердцевину, нарежьте мелкими кубиками, смешайте с творогом, взбитым яйцом и сахаром. Выложите полужидкое тесто в форму, смазанную растительным маслом, на тесто поместите начинку и выпекайте ватрушку в нагретой до 180ºС духовке до готовности.

Бисквит "Жаворонок"

Ингредиенты:

300 г жирного творога,

5 яиц,

½ ч.л. разрыхлителя,

½ ч.л. соды,

1 банка сгущённого молока,

мука.

Приготовление:

Взбейте яйца миксером с добавлением разрыхлителя, поставьте в холодильник на 10 минут. Смешайте творог со сгущёнкой до однородной массы и введите яйца. Добавьте соду, всыпьте муку (столько, чтобы получилось тесто средней мягкости). Выпекайте бисквит в духовке при температуре 180ºС до золотистой корочки.

Коврижка "Мостовая"

Ингредиенты:

Для теста:

3 стак. муки,

1 стак. мёда,

50 г маргарина,

2 яйца,

½ ч.л. соды.

Для сиропа:

1 стак. сахарного песка,

½ стак. белого вина или воды.

Приготовление:

Замесите тесто, раскатайте его на мелкие шарики величиной с лесной орех. Выложите их на смазанный маслом противень плотно один к другому и выпекайте 20 минут при температуре 200-220ºС. При выпечке шарики расплывутся и образуют сплошной пласт, напоминающий мостовую. Готовую коврижку остудите и покройте с помощью кисточки сахарным сиропом. Когда сироп застынет, разрежьте пласт на порционные кусочки.

Сухарный кекс с корицей и яблоками

Ингредиенты:

50 г молотых сухарей,

1 ст.л. сливочного масла,

50 г сахара,

1 яйцо,

1 ст.л. муки,

50 мл яблочного сока,

1 яблоко,

1 ч.л. молотой корицы,

1 ч.л. сахарной пудры.

Приготовление:

Сухари залейте яблочным соком, добавьте взбитое яйцо, муку, сахар, корицу. Перемешайте и поместите половину массу в форму, смазанную сливочным маслом. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками и половину выложите на тесто. Закройте яблоки второй половиной теста, сверху выложите оставшиеся яблоки и запекайте в нагретой до 180ºС духовке 30 минут. Готовый кекс посыпьте пудрой.

Кекс с курагой и орехами

Ингредиенты:

1 стак. молока,

1 стак. кураги,

1 стак. грецких орехов,

1 стак. сахара,

1 стак. муки,

1 яйцо,

½ ч.л. соды,

1 ст.л. уксуса.

Приготовление:

Измельчите очищенные грецкие орехи, мелко нарежьте промытую курагу. Перемешайте молоко, орехи курагу, сахар, яйцо, муку, соду и уксус. Выложите получившееся тесто в форму для выпечки, смазанную маслом, и выпекайте в духовке при температуре 250º С 15-20 минут.

Пирог "Кружева"

Ингредиенты:

200 г растопленного маргарина,

250 г сметаны,

1 стак. сахара,

1 яйцо,

3 стак. муки,

½ ч.л. соды,

абрикосовое или клубничное варенье - по вкусу.

Приготовление:

Маргарин, сметану и сахар разотрите с яйцом, добавьте соду и муку. Должно получиться некрутое тесто. Разделите его на 2 части: одна большая, другая поменьше. Уложите на противень, смазанный маслом, большую часть и растяните её по дну руками. Сверху положите варенье. Возьмите вторую часть теста, отрывайте от неё маленькие кусочки и укладывайте, немного вдавливая, в произвольном порядке. Таким образом, у пирога получится ажурный верх. Выпекайте пирог в разогретой до 180ºС духовке до готовности.

Ванильные пирожные "Наполеонки"

Ингредиенты:

200 г готового слоёного теста,

6 ст.л. сахарной пудры,

вода,

чуть-чуть красного пищевого красителя,

2 ст.л. джема,

½ стак. 33% сливок,

немного ванилина.

Приготовление:

Раскатайте тесто и разрежьте его на две полоски размером 8х30 см. Выложите тесто на влажный противень и выпекайте при температуре 220ºС 10 минут. Смешайте сахарную пудру с водой до консистенции глазури и добавьте немного красителя. Одну полоску теста смажьте глазурью, вторую - джемом, поверх которого выложите взбитые сливки с ванилином. Соедините обе полоски так, чтобы глазурь оказалась сверху, и разрежьте полоски на порционные пирожные. Готовить эти пирожные быстрее, чем читать рецепт!