Диетолог рассказала о специи, продлевающей молодость

Съесть щепотку высушенной паприки так же полезно, как и два-три свежих перца, рассказала врач-диетолог Ангелина Дюбина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, в беседе с "Кубанскими новостями" она назвала паприку специей, продлевающей молодость.

По словам эксперта, в паприке много важного для иммунитета витамина А, снижающих стресс витаминов группы В, антиоксиданта витамина С, "витамина молодости" Е, нормализующего кровообращение витамина РР, а также минералов, органических кислот и других полезных соединений.

Паприка, продолжила Дюбина, используется и в диетах для похудения. "Вещества, содержащиеся в специи, ускоряют обмен веществ, стимулируют работу желудочно-кишечного тракта и активизируют сжигание жира", - отметила она. При этом, подчеркнула диетолог, при термической обработке паприка теряет около 75 процентов полезных веществ, поэтому ее стоит добавлять в уже приготовленные блюда.