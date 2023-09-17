Диетолог назвала виды мяса и рыбы, которые можно есть в сыром виде

В сыром виде можно есть говядину, баранину, а также морскую рыбу семейства лососевых. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала диетолог Мария Капралова.

"По нормам министерства здравоохранения мясо обязательно должно проходить термообработку, чтобы разрушилась патогенная среда. Крайне опасные заболевания, которыми можно заразиться от сырого мяса - гепатит Е, кишечная палочка, сальмонелла, кольчатые черви и другие", - объяснила она.

Диетолог уточнила, что самыми "безопасными" видами мяса для употребления в сыром виде являются говядина и баранина.

"Если вы любите сырое мясо и умеете его правильно подготовить или замариновать, лучше отдать предпочтение говядине и баранине, а вот от сырой свинины и мяса птицы стоит отказаться", - отметила она.

Что касается сырой рыбы, Капралова предостерегла от употребления пищу видов, обитающих в пресной воде.

"Категорически нельзя есть в сыром виде рыбу, которая обитает в пресной воде, то есть в прудах, озерах и реках, так как она может содержать в себе множество паразитов, бактерий и вирусов, что небезопасно для здоровья человека", - объяснила врач.

Диетолог добавила, что рыба, обитающая в морях и океанах, благодаря соленой воде практически не подвержена заражению.

"Разрешено употребление сырой рыбы семейства лососевых - семги, форели и горбуши. Также можно есть такие сорта рыбы, как тунец, сибас, дорадо и марлин, если они предварительно подвергались шоковой заморозке, которая убивает патогенную среду", - уточнила она.