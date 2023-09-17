Тефтели с гречкой в духовке - ФОТО - РЕЦЕПТ
Тефтели с гречкой в духовке, это вкусные тефтели с гречневой крупой и насыщенным соусом из томатной пасты приготовленные в духовке. Сочетание мяса, гречневой крупы и соуса создает гармоничный баланс вкусов, который никого не оставит равнодушным, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.
Ингредиенты:
Чтобы приготовить тефтели с гречкой в духовке, нужно 500 грамм свинины и 1 луковицу нарезать кусочками.
Перекрутить на мясорубке свинину и лук.
Отмерить 100 грамм гречневой крупы
Высыпать крупу в сотейник и промыть чистой холодной водой. Влить 300 миллилитров воды и варить до готовности после закипания 12-15 минут. Выпарить всю воду.
Готовую гречку переложить в миску и немного остудить.
Добавить отварную остывшую гречку в мясной фарш.
Добавить 1/2 чайной ложки соли и черный молотый перец по вкусу.
Хорошо вымесить фарш для тефтелей с гречневой крупой.
Влажными руками сформировать небольшие тефтели и выложить их на доску.
В миске смешать 2 столовые ложки томатной пасты, 1 чайную ложку сахара, 1/2 чайной ложки соли и 1 щепотку черного молотого перца.
Влить 400 миллилитров воды и хорошо перемешать.
В форму для запекания выложить тефтели.
Влить соус из томатной пасты в форму с тефтелями.
Запекать тефтели с гречкой в духовке при 180 градусов Цельсия 30-35 минут.
Готовые тефтели вынуть из духовки, немного остудить и разложить по тарелкам.
Тефтели с гречкой в духовке готовы. Можно подавать к столу.
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