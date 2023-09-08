Специалист назвала продукты, предотвращающие появление морщин

Диетолог Софи Тротман назвала продукты, которые имеют омолаживающий эффект и предотвращают появление морщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, ее слова цитирует The Sun.

Первый продукт, который по мнению Тротман, способствует сохранению молодость кожи - это жирная рыба. Она объяснила, что жирные кислоты омега-3, которые содержатся в лососе, скумбрии, анчоусах, сельди и сардинах, поддерживают естественный защитный барьер кожи, увлажняют ее и препятствуют появлению тонких морщинок.

Еще один продукт, который по словам диетолога, благотворно действует на кожу, - это авокадо. Тротман отметила, что фрукт содержит мононенасыщенные жиры, которые делают кожу увлажненной и эластичной. "Авокадо богато витамином Е, антиоксидантом, который помогает защитить кожу от окислительного повреждения", - добавила специалистка.

Для сохранения молодости Тротман посоветовала включить в рацион батат. Она указала, что каротиноиды, которые придают сладкому картофелю оранжевый цвет, делают кожу сияющей, а бета-каротин в его составе способствует обновлению клеток. Кроме того, диетолог заявила, что употребление богатых витаминами и минералами ягод, орехов и семян помогает бороться с возрастными изменениями. "Семена льна особенно богаты альфа-линоленовой кислотой, разновидностью жирных кислот омега-3, которая со временем может улучшить внешний вид кожи", - сказала Тротман.